В сугробе нашли труп мужчины, которого искали три недели

В Магнитогорске в сугробе обнаружили труп замерзшего мужчины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе группы предприятий «Право роста», магнитогорец пропал 23 февраля.

Мужчина вышел из дома около 19:30. После этого его никто не видел. Полиция и волонтеры начали поиски магнитогорца. Вчера, 13 марта, тело мужчины было найдено в снегу у новостройки, в сторону микрорайона «Хуторки».

«По предварительным данным, полученным от правоохранительных органов, причина смерти – переохлаждение», – рассказали в пресс-службе охранного предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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