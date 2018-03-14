В Челябинске полиция поймала псевдо-ремонтника

Мошенник обманул полтора десятка челябинцев, обещая заменить им окна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на афериста стражи порядка вышли после того, как в дежурную часть отдела полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску обратилась женщина с жалобой на обман.

Горожанка рассказала, что к ней в квартиру в доме по улице Кокчетавская пришел незнакомый ей мужчина и предложил свои услуги по замене окон. Женщина, руководствуясь устной договоренностью с незнакомцем, заплатила ему в качестве аванса 10 тысяч рублей. После чего псевдо-мастер скрылся, на связь больше не выходил, работы по замене окон не выполнил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Калининский» задержали местного жителя. При дальнейшем расследовании установлена его причастность к совершению еще 14 аналогичных преступлений, совершенных на территории Челябинска. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

В настоящее время по всем фактам противоправной деятельности челябинца в районных отделах полиции УМВД по Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция продолжает устанавливать дополнительные эпизоды противоправной деятельности афериста. «В случае если вы пострадали от подобных мошеннических действий, необходимо обратиться в полицию по телефону службы «02», а также в дежурную часть Управления МВД России по городу Челябинску: (351)266-14-14, 265-02-00 или дежурные части районных отделов полиции, – рассказали в пресс-службе силового ведомства. – Прием заявлений от граждан осуществляется круглосуточно».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.03.18

В сугробе нашли труп мужчины, которого искали три недели. / В Челябинской области мужчина умер от угарного газа. / В центре Челябинска взорвалась иномарка, есть пострадавшие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»