ММК наращивает расходы на социальные программы

В 2017 году расходы ММК на социальные программы выросли до 2,24 миллиарда рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2017 году холдинг направил на благотворительность и реализацию социальных программ и проектов около 2,24 миллиарда рублей, что на 4% выше показателя предыдущего года.

При этом доля самого комбината в общей сумме затрат на благотворительные и социальные проекты превысила 1,4 миллиарда рублей. По уровню социального обеспечения Магнитка находится на ведущих позициях в горно-металлургическом комплексе России. В прошлом году социальный пакет на одного работника комбината составил около 42,7 тысячи рублей.

Спектр благотворительных и социальных программ, реализуемых Магнитогорским металлургическим комбинатом и организациями Группы ПАО «ММК», охватывает практически все стороны жизни сотрудников компании, а также распространяется на ее пенсионеров и ветеранов. К числу основных направлений социальной деятельности в Группе ПАО «ММК» традиционно относится социальная поддержка неработающих пенсионеров, инвалидов и других слабозащищенных категорий граждан. В 2017 году холдинг направил на эти цели почти 300 миллионов рублей, при этом затраты ПАО «ММК» составили 204,9 миллиона рублей.

Важное место в структуре социальных расходов занимают затраты на лечение работников и реализацию медицинских программ. На эти цели в 2017 году было выделено около 500 миллионов рублей; порядка 450 миллионов рублей было израсходовано на оздоровление работников и членов их семей. Поддержанию и укреплению здоровья сотрудников предприятия способствуют формирование принципов здорового образа жизни и приобщение работников к регулярным занятиям физической культурой и спортом. На эти цели в 2017 году было выделено 113 миллионов рублей.

Немаловажным аспектом социальной деятельности Группы ММК является реализация программ стимулирования рождаемости, поддержки материнства и многодетных семей. В 2017 году предприятия Группы направили на эти цели около 80 миллионов рублей.

Среди других направлений социальной деятельности в Группе ММК можно выделить организацию культурно-массовой работы, на которую вместе с затратами на содержание дворцов культуры в 2017 году было израсходовано 87,8 миллиона рублей. Почти в два раза по сравнению с предыдущим годом выросли в 2017 году расходы на организацию горячего питания работников, достигнув почти 30 миллионов рублей. Затраты на жилищные, молодежные, образовательные программы, дополнительное пенсионное обеспечение и другие добровольные социальные обязательства составили 126,3 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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