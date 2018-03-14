Бомжа отправили в колонию за прогулки через границу

В Челябинской области бомжа отправили в колонию за незаконное пересечение государственной границы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Октябрьский районный суд признал 57-летнего мужчину без определенного места жительства виновным в пересечении Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в страну.

В суде установлено, что ранее судимый гражданин России в январе нынешнего года с территории Республики Казахстан в районе поселка Петровский незаконно пересек границу, проходящую по реке Уй. Мужчину задержали сотрудники Пограничной службы ФСБ России.

По приговору суда ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.03.18

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