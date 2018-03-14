Уголовнику, избившему до полусмерти пятимесячную малышку, предъявили обвинение

Южноуральцу предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью 5-месячной девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 39-летнему челябинцу предъявлено обвинение в совершении преступления, квалифицируемого пунктом «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).

Напомним, ЧП произошло 9 марта в квартире одного из домов Курчатовского района областного центра. После пьяной ссоры с сожительницей ранее судимый челябинец начал избивать ее 5-месячную внучку. В итоге девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу: у ребенка диагностировали ушиб головного мозга и перелом костей черепа.

По ходатайству следователя СК судом для обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он признал вину в совершении преступления.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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