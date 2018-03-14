«Безумство храбрых»: челябинцу хватило наглости явиться к приставам на объявленном в розыск авто

Челябинский предприниматель явился к приставам на машине, объявленной ими в розыск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, сотрудники межрайонного отдела розыска нашли и арестовали Dodge Caliber 2007 года выпуска, принадлежащий должнику, в отношении которого велось исполнительное производство о взыскании более 220 тысяч рублей в пользу организации-арендодателя.

В рамках исполнительного производства о взыскании задолженности исполнить судебное решение не удалось – должник по адресу регистрации не жил, а уведомления приставов оставлял без ответа. Бывшая супруга также хранила молчание по поводу фактического места жительства экс-мужа. У должника, не имеющего официального трудоустройства и денежных средств на счетах, в собственности был зарегистрирован автомобиль Dodge Caliber, который и был объявлен в розыск.

В ходе мероприятий в рамках розыскного дела было установлено, что автомобиль передвигается по Челябинску, в дальнейшем удалось выйти на контакт с должником. Он явился на прием к судебному приставу по розыску, объяснил, что ничего не знает ни о взыскании, ни о том, что машина объявлена в розыск.

По его словам, автомобиль в нерабочем состоянии стоял на частном дворе. Правда, адрес этого двора автовладелец не помнил. А что касается взыскания долга, то он заявил, что не понимает, почему с него взыскивают деньги. Челябинец настаивал, что расчет за аренду был произведен выставочным комплектом кухонной мебели, но документов, подтверждающих эту договоренность, предприниматель не удосужился оформить.

Пока шла беседа с судебным приставом, его коллеги осмотрели близлежащие дворы в надежде найти автомобиль, поскольку все говорило о том, что должник приехал не на общественном транспорте или такси, а на собственном авто. Их поиски увенчались успехом: неприметный в броне из грязи Dodge Caliber тихо поджидал своего хозяина в закоулках двора пятиэтажки, недалеко от здания управления.

Автовладельцу сообщили об этом факте, попросили впредь не лгать себе во вред, а далее были вызваны представители взыскателя, которым и был передан арестованный автомобиль на ответственное хранение. Розыскное дело прекращено в связи с фактическим розыском автомобиля. Если должник не погасит в установленный законом срок задолженность (а ее размер по всем исполнительным производствам, которые сейчас в работе, составляет более полумиллиона рублей), то машина будет отправлена на торги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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