«Что это?» Челябинские чиновники потратили четверть миллиона на несуразные остановки

Челябинцы потешаются над убогими остановочными комплексами, появившимися в Центральном районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожан привели в недоумение новые остановочные комплексы, появившиеся на улицах Челябинска. Обсуждение неприятного сюоприза развернулось на страницах социальных сетей.

«В колонии сделали остановки – теперь на улице Российской есть, где сесть! – написали челябинцы в сообществе «Челябинский урбанист». – Центральный район заказал в исправительной колонии 6 остановочных комплексов. Там же, где и все заборы».

Изделия не выдерживают никакой критики, заявляют члены инициативной группы. «Получите, распишитесь, – перечисляют они. – Поликарбонат с дачной теплицы. Дощечки на сидушке – опоры нет, легко сломать сверху. Кровля имеет два ската – на людей на остановке будет литься вода. Крыша сделана высоко – косой дождь всех зальёт, а брызги будут до колен. Нет никакой защиты от ветра. Опять ничем не обусловленный синий цвет. Нет места для транспортной схемы». При этом за каждую такую остановку заплатили 40 тысяч рублей, отмечают урбанисты. «Вопрос: зачем покупать одноразовую мебель? Их всё равно выбрасывать. Нельзя давать колхозникам проектировать!» – возмущаются горожане.

В комментариях челябинцы отпускают недоуменные шуточки. «Что это?» – с иронией спрашивают горожане. «Вот вот это стоит 40 тысяч?» – не верят они. «Я примерно такие, только черные и без лавочки, в Миассе на кладбище видел», – вспоминает один из участников обсуждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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