В южноуральском магазине прогремел взрыв

В Челябинской области ночью в магазине сработало взрывное устройство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сегодня ночью в Коркино в дежурную часть полиции поступило сообщение из пожарной части о задымлении в одном из магазинов.

«Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Пострадавших нет. Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщили в силовом ведомстве.

По некоторым данным, причиной возгорания послужил взрыв. С места ЧП изъяты части взрывного устройства. Предположительно, гранаты.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.18

15 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: суженный-ряженный, приходи наряженный. / Воспитатели южноуральского интерната, в котором насиловали сирот, отделались легким испугом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»