В Челябинске поймали псевдо-риелтора

Челябинская полиция задержала квартирного афериста.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками уголовного розыска полиции областного центра в ходе проведения оперативных мероприятий задержан ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений местный житель, 1991 года рождения, подозреваемый в совершении мошеннических действий в отношении женщины.

На молодого человека пожаловалась 48-летняя челябинка. Женщина рассказала, что малознакомый ей мужчина предложил свои услуги в качестве посредника при совершении сделки с недвижимым имуществом. По устной договоренности она передала ему 800 тысяч рублей для приобретения комнаты в жилом доме. Однако мошенник оговоренных обязательств не выполнил, с полученными деньгами скрылся, на связь больше не выходил.

В ходе работы с задержанным сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску установили его причастность к совершению аналогичного преступления на территории Курчатовского района в апреле прошлого года, где таким же способом челябинец выманил у знакомого около 1 миллиона рублей.

По данным фактам в отделах полиции «Центральный» и «Курчатовский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, квалифицируемого частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Санкции данных частей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести и десяти лет соответственно.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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