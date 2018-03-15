В Челябинской области отдали под суд сиделку, расправившуюся с пациентом

Сиделка из Магнитогорска предстанет перед судом за убийство пенсионера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы. Она обвиняется в разбое, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия женщина, являясь медсестрой одной из больниц города, по объявлению в Интернете об оказании платных услуг по уходу за престарелыми и больными людьми устроилась на работу к частному лицу. Ее нанял мужчина для присмотра за 63-летним отцом, который был выписан из больницы в состоянии неспособности обслужить себя самостоятельно, не мог самостоятельно передвигаться, принимать пищу и говорить связными предложениями.

В декабре 2017 года сиделка, находясь в квартире пациента, обыскала помещение, приложилась к найденной бутылке со спиртным, после чего собрала столовую посуду, одежду, продукты питания и сложила их в пакет, который поставила у выхода из квартиры, чтобы в последствии унести с собой.

Затем она подошла к лежащему на диване пенсионеру и нанесла керамической кружкой не менее семи ударов в голову, потребовав сообщить, где в доме хранятся деньги и ценные вещи. Не получив от старика требуемого ответа, сиделка продолжила избивать его. В итоге магнитогорец получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой он впоследствии скончался в больнице.

Сиделку на месте преступления застала дочь пенсионера, которая обнаружила отца в бессознательном состоянии.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину в совершенном преступлении. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.18

В Челябинске поймали псевдо-риелтора. / В южноуральском магазине прогремел взрыв. / 15 марта ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»