Затраты благотворительного фонда «Металлург» вырастут в 2018 году до 700 миллионов рублей

Благотворительный фонд «Металлург» увеличивает финансирование своих программ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в правобережной части Орджоникидзевского района Магнитогорска прошло отчётное совещание благотворительного фонда «Металлург» с участием жителей города.

Участие в работе форума принял член попечительского совета фонда, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Он рассказал об итогах деятельности предприятия – главного благотворителя «Металлурга».

По всем показателям в 2017 году наблюдался рост по сравнению с предыдущим, отметил топ-менеджер. Произведено 12,9 миллиона тонн стали, 11,6 миллиона тонн металлопродукции. Увеличиваются налоговые выплаты в бюджеты всех уровни. Добиваясь повышения эффективности производства, компания стимулирует работников к рационализаторству: в прошлом году на вознаграждение затрачено 22 миллиона рублей. Большое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности труда. С 1,2 миллиарда рублей в 2016 году до 1,4 в 2017 году выросли расходы на реализацию социальных программ. Значительных успехов удалось достичь в экологической сфере. «Будем продолжать эту работу», – подытожил генеральный директор ПАО «ММК».

О деятельности благотворительного фонда «Металлург» за прошлый год отчитался его директор Валентин Владимирцев. « Фонд оказывает социальные и медицинские услуги малообеспеченным жителям Магнитогорска и десяти прилегающих сельских районов за счёт пожертвований от физических лиц и предприятий города и региона. В 2017 году поступило около 650 миллионов «благотворительных» рублей. Самым крупным благотворителем является Магнитогорский металлургический комбинат», – отметил руководитель фонда.

Фонд располагает зданиями, среди которых – четырнадцатиэтажный специализированный дом «Ветеран», куда заселяются по договорам найма или ренты пожизненного содержания с иждивением. Жители дома пользуются возможностями медицинского центра, магазинов сети «Ветеран», социальных аптеки и столовой, комплекса бытовых услуг. В 2017 году «Металлург» создал центр соцобслуживания населения. Все виды деятельности фонда лицензированы.

Благотворительная программа «Забота» охватывает более тридцати тысяч человек. Затраты на её реализацию в прошлом году составили более 300 миллионов рублей.

Комплексная программа «XXI век – детям Южного Урала» «стоимостью» почти 150 миллионов рублей действует по целому ряду направлений: охрана материнства, отцовства и детства, поддержка семей, потерявших кормильца вследствие несчастного случая на предприятии, и многодетных семей, одарённых детей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной адаптации. Затраты на реализацию благотворительных программ в 2017 году составили более 450 миллионов рублей.

Совершенствованию работы фонда способствует сотрудничество с базовой кафедрой социальных технологий при техническом университете, позволившее «Металлургу» участвовать в подготовке специалистов и успешно реализовать совместный инновационный проект – образовательную программу «Золотой возраст».

Фонд включён в реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области. Большие возможности для его деятельности открывает областной комплексный план по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению.

За последние два года проекты «Металлурга» получили грантовую поддержку почти на пять миллионов рублей.

На VIII Всероссийском конкурсе «Точка отсчёта» годовому отчёту фонда присвоена категория «Серебряный стандарт» – высокая оценка качества документальной работы и степени открытости в деятельности «Металлурга».

Основная задача фонда на 2018 год – продолжить реализацию благотворительных программ. Затраты составят около 700 миллионов рублей.

Валентин Владимирцев отметил высокий уровень социального партнёрства и надёжность форм взаимодействия между властью, бизнесом и общественными организациями. Он поблагодарил за продуктивное сотрудничество руководство Челябинской области, города, градообразующего предприятия и других компаний, депутатский корпус Магнитки, сотрудников фонда и волонтёров.

Аудитория аплодисментами поддержала предложение члена попечительского совета фонда, мэра города Сергея Бердникова оценить деятельность «Металлурга» как удовлетворительную. Член попечительского совета фонда «Металлург», депутат Государственной Думы РФ Виталий Бахметьев в своём выступлении высоко оценил степень социальной ответственности бизнеса в Магнитогорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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