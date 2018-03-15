Дворник, полгода истязавший больного сына-пятилетку, отделался условным сроком

В Челябинской области суд решил судьбу отца, полгода избивавшего пятилетнего сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской суд признал 55-летнего местного жителя виновным в систематических истязаниях пятилетнего сына и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Мальчик попал к отцу после смерти своей матери. Однако южноуралец, работающий дворником в местном предприятии ЖКХ и периодически выпивающий, отнесся к своим родительским обязанностям весьма своеобразно.

Так, в суде удалось доказать, что с июня по декабрь 2017 года каслинец систематически избивал пятилетнего мальчика руками и ремнем. Кроме того, рацион ребенка был ограничен чаем, рисом, капустой и яйцами. Также, зная, что сын болен от рождения, южноуралец не позаботился об обеспечении мальчика лекарствами в необходимом количестве, а после получения направления на проведение операции не стал отправлять ребенка в больницу. Не стал безответственный папаша и устраивать сына в детский сад.

В итоге, согласно заключению комиссии судебных экспертов, «мальчик обнаруживает признаки психоорганического синдрома с когнитивными нарушениями и социально-педагогической запущенностью, у ребенка выявлены нарушения звукопроизношения, замедление темпа мышления, ослабление памяти, неустойчивость внимания, невысокий уровень интеллектуального развития».

На измывательства отца над пятилеткой пожаловались соседи. После этого в отношении каслинца возбудили уголовное дело, а мальчика отправили в социальный реабилитационный центр.

Судом виновному назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Кроме того, в настоящее время органами опеки решается вопрос о лишении осужденного родительских прав.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.18

Кризис чтения: на Южном Урале каждый пятый библиотекарь переведен на неполный день. / Затраты благотворительного фонда «Металлург» вырастут в 2018 году до 700 миллионов рублей. / В Челябинской области отдали под суд сиделку, расправившуюся с пациентом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»