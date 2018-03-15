Челябинцам вернули автобус №33

Автобусный маршрут №33 возобновил работу в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», маршрут, соединяющий Ленинский район с железнодорожным вокзалом Челябинска возобновил работу вчера, 14 марта. Об этом сообщили в сообществе «Подслушано: челябинский транспорт».

Для обслуживания маршрута городское управление транспорта заключило договор с частным перевозчиком. По данным транспортников, планируется, что с 20-минутным интервалом автобусы будут следовать от ЧКПЗ по улицам Машиностроителей, Новороссийской, Гагарина, Дзержинского на железнодорожный вокзал.

Стоимость проезда составит 20 рублей. При этом в мэрии обещают, что на маршруте будут действовать льготы, как и в муниципальных автобусах. А вот купить часовой или полуторачасовой билет пассажирам маршрута №33 не удастся, уточняют в «Подслушано: челябинский транспорт.

Напомним, маршрут прекратил действовать в конце декабря прошлого года. В начале февраля в управлении транспорта администрации Челябинска сообщили, что расторгли договор с прежним перевозчиком.

Челябинск, Виктор Елисеев

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