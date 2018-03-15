Дело о новогоднем ограблении на челябинском вокзале направлено в суд

Два южноуральца ответят в суде за ограбление сотрудника вагона-ресторана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, следователями ведомства окончено и направлено в суд уголовное дело в отношении двух жителей Челябинской области, обвиняемых в совершении грабежа.

Напомним, 3 января два злоумышленника, 1992 и 1995 годов рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пробрались в помещение вагона-ресторана пассажирского поезда №146 сообщением «Челябинск – Санкт-Петербург». Состав при этом находился в Новотехническом парке, где сотрудники железной дороги готовят поезда к отправке.

Молодые люди похитили из вагона-ресторана дорогостоящий ноутбук, принадлежащий кухонному работнику. Мужчина в это время находился в подсобном помещении, и чтобы он не смог им помешать, похитители заперли его там.

Спустя несколько минут потерпевшему удалось выбраться и догнать злодеев, однако те сумели отбиться от натиска. Прибывшие на помощь сотрудники транспортной полиции задержали злоумышленников по горячим следам. Ими оказались жители Челябинской области. Совершив грабеж, они спрятали ноутбук, стоимостью 38 тысяч рублей, в помещении котельной вагона-ресторана другого пассажирского поезда, где, к слову сказать, один из похитителей работал. Причем он был трудоустроен в той же организации, что и владелец похищенного компьютера.

Ноутбук возвратили владельцу, а в отношении молодчиков возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

«В ходе расследования уголовного дела вина злоумышленников была полностью доказана, – сообщили в пресс-службе Южноуральского ЛУ МВД на транспорте. – В настоящее время все материалы направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу».

Челябинск, Виктор Елисеев

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