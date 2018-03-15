В Челябинске легковушка въехала в трамвай

В Ленинском районе Челябинска легковушка протаранила трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 15:30 на улице Новороссийская у остановки «Чистопольская». Фото с места ДТП опубликовано в сообществе «Подслушано: челябинский транспорт».

Судя по снимку, водитель легкового автомобиля пытался повернуть через трамвайные пути на дорогу, ведущую в частный сектор. Как получилось, что он не заметил двигающийся в попутном направлении трамвай, неизвестно, но машина врезалась почти в середину вагона.

По сообщениям в соцсетях, из-за столкновения в районе конечной остановки «Чистопольская» скопились около десяти трамваев. Восстановить движение удалось лишь через 40 минут после аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.18

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