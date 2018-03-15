Челябинского анархиста отправили в колонию за создание вооруженной группы

Анархо-синдикалист из Челябинска отправится в колонию на 11 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, Тракторозаводский районный суд областного центра признал местного жителя виновным в организации экстремистского сообщества, незаконных приобретении, хранении, перевозке боеприпасов, совершенных организованной группой, а также незаконном сбыте наркотических средств в значительном размер.

Преступления были выявлены в результате совместных оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, УФСБ России по Центральному военному округу и ГУ МВД России по Челябинской области.

Судом установлено, что нигде не работающий молодой человек, приверженец анархо-синдикалистской идеологии, организовал в Челябинске под видом военно-спортивного клуба экстремистскую ячейку. Став ее лидером, он вовлекал в нее молодых людей, в том числе и военнослужащих. «Вместе они обучались навыкам обращения с огнестрельным и холодным оружием, взрывчатыми веществами, умению оказывать вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при задержании», – рассказали в силовом ведомстве.

При проведении обыска в квартире челябинца и в тайниках «обнаружены и изъяты боевые патроны к стрелковому оружию, гранаты, взрывчатые вещества, материалы экстремистской направленности, военная амуниция и атрибутика радикально-националистических организаций», сообщили контрразведчики. Кроме того, сам молодой человек занимался сбытом наркотических средств в Челябинске с целью получения материальной выгоды для ресурсной поддержки своего сообщества.

Суд, учитывая деятельное раскаяние подсудимого, назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.03.18

Челябинск переходит на растительное молоко (ФОТО). / В Челябинске легковушка въехала в трамвай. / Челябинскую область вот-вот обезглавят. Эксперты не исключают «дагестанский сценарий». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»