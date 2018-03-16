ММК укрепил лидерские позиции на рынке проката с покрытием

Магнитка укрепляет позиции на рынке проката с покрытием.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2017 году предприятие работало с максимально возможной загрузкой оборудования по производству проката с покрытием, в очередной раз подтвердив статус крупнейшего в России производителя данной продукции.

Об этом рассказал старший менеджер группы по реализации металла с покрытиями ПАО «ММК» Алексей Олейник, выступая на проходящей в Москве 13-й Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления».

По его словам, в 2017 году объем поставок товарного оцинкованного проката ПАО «ММК» на рынок России составил 980 тысяч тонн, проката с полимерным покрытием – 310 тысяч тонн. Доля комбината в видимом потреблении оцинкованного проката на российском рынке составила 31%, проката с полимерным покрытием – 15%.

Увеличиваются объемы реализации на экспортные направления и в страны СНГ. Так, объемы экспорта оцинкованного проката в дальнее зарубежье в 2017 году составили 25 тысяч тонн (против 12 тысяч тонн годом ранее). Объемы реализации оцинкованного проката в страны СНГ выросли на 10 тысяч тонн – до 127 тысяч тонн; проката с полимерным покрытием – до 53 тысяч тонн (прирост также 10 тысяч тонн).

Таким образом, весь 2017 год ПАО «ММК» отработало с максимально возможной загрузкой оборудования, занимая лидирующие позиции на рынке металлопродукции с покрытием.

Существенными событиями российского рынка металла с покрытиями в 2017 году стали ввод в строй нового агрегата непрерывного горячего цинкования мощностью 360 тысяч тонн в год, построенного на площадке листопрокатного цеха №11 ПАО «ММК»; а также вхождение в Группу ПАО «ММК» Лысьвенского металлургического завода. Для сохранения максимальной загрузки оборудования в 2018 году ММК продолжит работу по освоению новых видов продукции. Продолжается работа по поиску новых поставщиков лакокрасочных материалов. Маркировка, наносимая на прокат с полимерным покрытием, будет в полном объеме удовлетворять требованиям новой редакции ГОСТ 34180.

На производственной площадке ЗАО «ЛМЗ» продолжаются работы по развитию продаж нового вида проката с многослойным полимерным покрытием типа Steel Art. Кроме того, ведутся работы по освоению новых видов пассивационных материалов для увеличения коррозионной стойкости электрооцинкованного проката. Производимый прокат с полимерным покрытием достиг показателей качества СТО 376 ММК. Последовательная работа по освоению широкого ассортимента качественной металлопродукции позволяет ММК обеспечивать наиболее полное удовлетворение потребностей клиентов и продолжать укреплять позиции на рынке проката с покрытием.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.03.18

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