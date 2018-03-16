Жители Усть-Катава наткнулись на лужу ртути

В южноуральском поселке на улице обнаружили лужу ртути.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, 15 марта спасателям Усть-Катавского отряда поступил вызов на проведение работ по устранению разлива ртути на снегу.

Как именно произошел разлив ртути, неизвестно. Бдительные местные жители обнаружили опасную лужу на снегу на одном из перекрестков поселка Разъезд-Минка в Усть-Катаве и обратились к главе муниципалитета.

Прибывшие спасатели произвели разведку, при помощи специальных средств собрали ртуть в два сосуда. Демеркуризация производилась 20% раствором хлорного железа. После этого сосуды транспортировали для дальнейшей утилизации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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