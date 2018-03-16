В Челябинске вспыхнула маршрутка с пассажирами

В Металлургическом районе Челябинска загорелся пассажирский микроавтобус.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о возгорании поступило в 16:03.

В Металлургическом районе недалеко от остановки «Черкасская» вспыхнул микроавтобус «Фиат». На момент возгорания в маршрутке находились 4 человека, все они эвакуировались самостоятельно.

По предварительной информации, возгорание произошло в моторном отсеке. В настоящее время пожарные продолжают бороться с пламенем.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.03.18

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