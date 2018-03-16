«Вот где смрад!» Иван Ургант назвал главных «загрязнителей» челябинского воздуха

Ведущий развлекательного шоу на «Первом канале» высмеял работу челябинских прокуроров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», российского шоумена не отпускает тема экологической обстановки на Южном Урале. Второй раз за неделю ведущий программы «Вечерний Ургант» обсудил в эфире федерального канала челябинский смог.

Поводом для очередной иронии стала прокурорская проверка одного из муниципальных предприятий Челябинска, уличенного в нарушении экологического законодательства.

«Несколько дней назад мы говорили о неблагополучной экологической обстановке в Челябинске: в городе сильный смог. Я знаю, не всем жителям понравилась наша шутка, но нам удалось привлечь внимание к этой проблеме в кратчайшие сроки, – заявил Иван Ургант. – Внимание, новость! Прокурорская проверка выяснила, что источником загрязнения атмосферы в Челябинске стал Дворец спорта «Юность». Конечно, пришли прокуроры на Челябинский металлургический комбинат – дышится легко! Пошли на лакокрасочный – да уходить не хочется. На цинковый – давайте дачи здесь построим».

Напоследок, ведущий посоветовал челябинским прокурорам поискать вредные выбросы в детских садах, яслях и школах. «Вот где смрад!», – резюмировал он.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.03.18

В Челябинске вспыхнула маршрутка с пассажирами. / Южноуралец, зарубивший приятеля топором, получил 16,5 лет «строгача». / «Котики, вперед!» Аналитики выяснили, насколько челябинцы любят кошек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»