«Не область, а рай»: в Челябинске обсуждают плюсы и минусы саммита ШОС и БРИКС

В Челябинске активно обсуждают новость о том, что город станет местом проведения саммита стран – участниц ШОС и БРИКС в 2020 году.

Напомним, документ об этом президент России Владимир Путин подписал вчера, 15 марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в околовластных кругах событие оценили положительно. «Решение о проведении саммита именно в Челябинске – огромный прорыв для города, – выразил такую позицию председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин. – Это станет мощным импульсом развития, поможет решить множество проблемных вопросов городского благоустройства, инфраструктуры, экологии. Саммит пройдет, а Челябинску останется хорошее наследство в виде современных и красивых объектов. Челябинск заявит о себе и как о важном региональном центре, где проходят знаковые мероприятия, где решаются вопросы геополитического масштаба. А это – изменение имиджа территории, повышение инвестиционной привлекательности».

Однако многие общественники не скрывают опасений по поводу предстоящего события. Дело даже не в самом саммите, а в том, как будут готовиться к его проведению местные власти и бизнесмены, отмечают горожане. «Над культурным слоем Челябинска нависла огромная опасность, – заявил координатор инициативной группы «Архистраж» Юрий Латышев. – Уже на этапе проведения предварительных работ были допущены нарушения. Мне известно о трех. Как вы знаете, в 2016 году в российском законодательстве появилось понятие защитной зоны памятника культуры. Она должна составлять 100-200 метров, и в ее границах запрещено проведение любых строительных работ. Если же вы планируете строить что-то на этом участке, необходимо разработать и утвердить проект изменения защитной зоны, и это обойдется тысяч в 200 рублей. Но, например, на участке у дома №11 по улице Советская работы по строительству одного из объектов к саммиту ШОС и БРИКС начались без разработки такого проекта. Только после вмешательства общественности стройка была остановлена, а руководство застройщика заявило, что такой проект будет разработан».

Не обошлось без нарушений и при работе над одним из главных объектов саммита – конгресс-холлом. Как известно, участок строительных работ расположен на территории, признанной культурным слоем Челябинска. Начало строительных работ здесь возможно только после проведения археологических раскопок. Однако подготовительные работы подрядчики ХП «Конгресс-холл» решили начать, не дожидаясь подключения археологов. Остановить их удалось только после обращения краеведов в прокуратуру.

Еще одна «точка напряжения» – строительство третьего уровня автомобильной развязки. В инициативной группе «Челябинский урбанист» уверены, что дело это бесперспективное и вредное: проблему пробок в центре Челябинска появление очередного уровня так и не решит, зато легко может превратить прилегающую к конгресс-холлу территорию в заполненный автомобильными (и не только) выбросами «остров смерти». Причем, не исключено, что слово «смерть» будет в этом случае использоваться отнюдь не в иносказательном смысле: по расчетам общественников, концентрация вредных веществ на этом участке будет в разы превышать концентрации на соседних территориях.

Однако городские власти не желают прислушиваться к челябинцам. А ведущая работы по строительству развязки компания «Южуралмост» – соблюдать требования российского законодательства. Речь все о тех же археологических раскопках. По мнению археологов, в культурном слое на правом берегу реки Миасс возможны находки, относящиеся не только к истории Челябинской крепости и выросшего из нее позднее самого Челябинска, но и, например, ко временам Бронзового века. Но застройщик решил археологов на этот участок не пускать. «Государственный комитет охраны памятников культурного наследия Челябинской области выдал компании предписание о проведении археологических раскопок перед началом работ, но они его просто проигнорировали! – возмущается Юрий Латышев. – Недавно я проходил по Красноармейской: там уже яма огромная вырыта и какой-то фундамент поврежден. А если их теперь еще и Путин под крыло возьмет, страшно представить, что будет».

Большие сомнения челябинцы выражают и касательно экономических и экологических «плюшек» от грядущего саммита. «Ну, проживем мы неделю в относительно чистой атмосфере. А потом заводы опять начнут дымить, – рассуждает правозащитник Алексей Табалов. – Как саммит заставит Аристова поставить фильтры на ЧЭМК или Зюзина – на ЧМК?» Не ждет общественник ничего хорошего и с экономической точки зрения. «Если город получит средства на подготовку к саммиту, то при грамотном, рациональном их использовании можно было бы сделать серьезные изменения в благоустройстве, развитии, облике Челябинска, – признает г-н Табалов. – Но, исходя из опыта, наши чиновники умеют только одно: деньги пилить и неэффективно их использовать. А что даст непосредственно саммит? Приехали люди, поболтали – и разъехались. Какая польза от этого Челябинской области? Никакой».

И все же оптимисты надеются, что положительные изменения благодаря саммиту могут произойти. «Если, конечно, федеральный бюджет даст деньги не только на конгресс-холл, но и на благоустройство, – уточняет активист инициативной группы «Челябинский урбанист» Лев Владов. – Это будет очень хорошо. Потому что местные чиновники ничего для благоустройства города делать не хотят. А муниципальный бюджет тратят на ремонт избыточной дорожной сети и строительство развязок».

Впрочем, есть и совсем уж скромные аппетиты. «Конечно, метро в Челябинске ради саммита не построят, – рассуждают горожане. – Да и ВСМ вряд ли пустят. Но, может, хотя бы три трамвая, наконец, купят. И то польза».

«Интересно посмотреть, каким в итоге выйдет конгресс-холл, – иронизируют другие челябинцы. – Можно поспорить, что заявленный проект будет реализован сильно приблизительно».

А третьи восхищаются, какое жизнеутверждающее влияние оказала новость о проведении саммита в Челябинске на местную информационную повестку. «Сразу столько хвалебных новостей поперло, – умиляются южноуральцы. – Не область, а рай».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.03.18

Дочь вице-спикера Заксобрания Челябинской области обманула государство почти на 60 млн рублей. / «Вот где смрад!» Иван Ургант назвал главных «загрязнителей» челябинского воздуха. / В Челябинске вспыхнула маршрутка с пассажирами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»