После обрушения дома в Челябинске прокуратура проверит мэрию

В развалившейся двухэтажке в Челябинске жили четыре семьи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство начало проверку по факту обрушения жилого дома по адресу Копейское шоссе, 8-«а».

Напомним, сегодня, 16 марта, в расположенном в Ленинском районе двухэтажном доме произошло обрушение строительной конструкции. Здание признано аварийным и подлежащим сносу, отметили в прокуратуре. По данным ведомства, в доме насчитывается 16 квартир. Жильцы до настоящего времени занимали четыре из них.

«В связи с произошедшим, прокурором Челябинской области Александром Кондратьевым поручено прокурору Челябинска провести проверку исполнения требований жилищного и бюджетного законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, – сообщили в пресс-службе ведомства. – При наличии оснований органами прокуратуры будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.03.18

«Не область, а рай»: в Челябинске обсуждают плюсы и минусы саммита ШОС и БРИКС. / Дочь вице-спикера Заксобрания Челябинской области обманула государство почти на 60 млн рублей. / «Вот где смрад!» Иван Ургант назвал главных «загрязнителей» челябинского воздуха. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»