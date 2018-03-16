«За какого Путина голосовать будешь?»: ЦИК озаботила неумеренность использования админресурса на Южном Урале

В Центризбиркоме пообещали поставить ситуацию на избирательных участках Южного Урала под жесткий контроль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область вошла в число регионов, где использование административного ресурса вызывает озабоченность. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Напомним, Челябинская область не единожды оказывалась источником скандальных новостей в ходе подходящей к концу кампании по выборам президента России. Так, именно на Южном Урале обнародовали якобы спущенные «сверху» рекомендации работодателям по организации агитационной работы среди сотрудников предприятий. Кроме того, в соцсетях рабочие жаловались, что в воскресенье, 18 марта, их вызывают на предприятие, откуда повезут в соседний район для голосования.

Рассказывали челябинцы и вопиющие истории. Например, в ряде школ у детей требуют фотоотчеты, что их родители проголосовали. А педагог одного из образовательных центров поделилась в комментарии к посту в соцсетях, как к ней на занятия пришли дошколята из разных детских садов и начали скандировать «Путин – наш президент!», объяснив, что этому их «в садике учат». «У меня тоже ребенок вечером подходит и спрашивает: «Мама, а ты за какого Путина голосовать будешь?» – подхватила тему еще одна горожанка. Правда, через некоторое время оба комментария исчезли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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