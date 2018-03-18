На Южный Урал надвигается снежная буря

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, вечером 18 марта и ночью 19 марта в связи с прохождением атмосферных фронтов в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный и очень сильный снег, налипание мокрого снега на провода, сильная гололедица, местами метели, на дорогах снежные заносы. Также синоптики прогнозируют усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, обрывы линий электропередач.

Спасатели предупреждают южноуральцев о возможном падении слабо укрепленных конструкций, деревьев, повреждений кровли и остекления зданий.

В период разгула стихии автовладельцев настоятельно просят воздержаться от поездок на личном транспорте.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», – говорится в сообщении ведомства.

Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб.

Челябинск, Юлия Димова

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