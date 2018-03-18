На выборах президента в Челябинской области скончался наблюдатель

В Карталинском районе скончался наблюдатель на выборах главы государства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о ЧП в поселке Красный Тал сообщили в соцсетях очевидцы.56-летнему селянину, следившему за ходом голосования, внезапно стало плохо на избирательном участке.

Местный житель отправился с супругой домой, пообещав вернуться в пункт голосования к 14 часам. Однако в назначенное время наблюдатель на избирательном участке не появился.

Позже выяснилось, что дома у южноуральца случился сердечный приступ. Прибывшие по звонку медики спасти его не смогли.

«Причиной гибели наблюдателя назван оторвавшийся тромб», – уточнили в пресс-службе регионального отделения партии власти. Представители районного отделения пообещали оказать семье погибшего необходимую помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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