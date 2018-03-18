К 15 часам явка избирателей на Южном Урале превысила 49%

В Челябинской области к 15 часам на выборы пришла почти половина избирателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в Центральной избирательной комиссии России, с момента открытия избирательных участков на выборах президента проголосовали свыше 1 миллион 281 тысячи южноуральцев – 49,32 процента включенных в списки избирателей. Эксперты отмечают, что данный показатель выше среднероссийского, по последним данным, зафиксированного на уровне 35%, а также показателей прошлой президентской кампании.

Напомним, сегодня в регионе работает 2 тысячи 305 избирательных участков, из них 20 временных – 15 в больницах, 4 – в СИЗО, 1 – на железнодорожном вокзале Челябинска.

Примечательно, что избирательные участки, расположенные в следственных изоляторах региона, к 15:00 обеспечили 100-процентную явку на выборах президента России.

Челябинск, Юлия Димова

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