Явка зашкаливает: на избирательном участке в центре Челябинска закончились бюллетени

ЦИК отреагировала на жалобы челябинцев о невозможности проголосовать на выборах президента.

Как сообщили РИА «Новый День» в правозащитной организации «Голос», ЧП произошло на избирательном участке №2058 Челябинска. Около 14 часов члены комиссии заявили об отсутствии бланков для голосования. В связи с этим избиратели, пришедшие на участок, открывшийся в здании на площади Революции, стали массово отправлять домой. Наблюдатели пожаловались в соответствующие органы.

В пресс-службе Центральной избирательной комиссии РФ отметили, что данный случай не является нарушением. «Это не правонарушение, это форс-мажор. Предусмотрен механизм поставки из вышестоящих комиссий дополнительных бюллетеней», – цитирует «РИА-Новости» секретаря ЦИК Майю Гришину.

В избиркоме Челябинской области уточнили, что дефицит бюллетеней связан с большим наплывом голосующих по месту нахождения, в то время как количество бланков на участок, как правило, выделяется, исходя из числа зарегистрированных по месту прописки. Между тем, жители Металлургического района, где отмечена самая высокая явка по городу, сообщают об очередях на избирательных участках.

Наблюдатели, в свою очередь, продолжают фиксировать нарушения в ходе выборов. Так, в Челябинске представители одной из партий по обращению местного жителя направили жалобу в территориальную избирательную комиссию. Придя на избирательный участок в Калининском районе горожанин узнал, что в его квартире «прописан» посторонний человек. Объяснить причину подселения незнакомца к челябинцу члены УИК не смогли.

Неразбериха возникла и с параллельным голосованием по выбору объектов благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В ряде городов урны для сбора голосов по выбору общественных пространств приняли за альтернативное голосование, в связи с чем многие наблюдатели заявляли о массовых вбросах бюллетеней и дополнительных списках голосующих.

Добавим, по состоянию на 18:00 явка избирателей в Челябинской области составила 60,49 процента. Активнее всего голосуют жители Пластовского района. В 20 часов все избирательные участки прекратят работу.

Челябинск, Юлия Димова

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