В Челябинской области объявили предварительные итоги выборов

Избирательная комиссия Челябинской области опубликовала предварительные итоги выборов президента РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , обработаны протоколы всех 2 тысяч 305 участковых избирательных комиссий. Явка избирателей составила 66,41%.

Сергей Бабурин получил 0,77% голосов. Павел Грудинин – 12,99%, Владимир Жириновский – 6,96%, Ксения Собчак – 1,79%, Максим Сурайкин – 0,76%, Борис Титов – 0,93%, Григорий Явлинский – 1,23%.

Владимира Путина поддержали 73% южноуральских избирателей. Наименьший результат отмечен в Усть-Катаве – 66,82%, а также в Чесменском районе – 67,8% . Наибольший – Кизильском и Чебаркульском районах – 78,67% и 78,76% соответственно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.03.18

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