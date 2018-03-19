В центре Челябинска снова посыпались рельсы

Челябинцы сообщают об очередном куске рельса, выпавшем на трамвайных путях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водители трамваев сообщили, что выпал кусок рельсов на линии по проспекту Победы. Об этом написали в сообществе «Подслушано: челябинский транспорт».

«Денег нет, но вы держитесь! – написали на странице группы. – Проспект Победы в сторону Теплотехнического, сразу за перекрестком с улицей Российской».

Отметим, что сообщения о выпадении кусков рельсов стали регулярными с начала зимы 2017018 года. Руководство ООО «ЧелябГЭТ» обвинило в повторяющихся случаях, грозящих аварией на трамвайных путях, подрядную организацию и попыталось начать обслуживание линии силами самого муниципального перевозчика. Однако пока похвастаться транспортникам нечем. «На «Тепличке» (остановка «Теплотехнический институт») заварили выпавший кусок, вчера он снова выпал, так его просто воткнули обратно – и все, – написал сегодня в комментариях один из водителей. – Скоро со своими запасными кусками ездить будем... Вставил, проехал, забрал».

Челябинск, Виктор Елисеев

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