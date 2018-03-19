В Верхнеуральске полиция прикрыла подпольный водочный цех

Южноуральские полицейские остановили работу подпольного цеха алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Верхнеуральске сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупцииУЭБиПК, а также уголовного розыска регионального полицейского главка совместно с региональным ФСБ и ОМОН изъяли немаркированную алкогольную продукцию.

В складских помещениях был выявлен цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции известных торговых марок. Изъято более 30 тысяч бутылок водки, 17 тысяч литров готовой продукции, а также специальные марки, стеклотара, упаковочные материалы, пробки и этикетки различных марок водки. Изъятая продукция направлена на экспертизу.

По данному факту следственным отделением ОМВД России по Верхнеуральскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 4 статьи 327.1 Уголовного кодекса РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование). В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной части статьи – лишение свободы на срок до восьми лет.

В отношении предполагаемого организатора цеха избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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