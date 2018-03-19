Водитель-бесправник, угробивший шофера «скорой», отделался поездкой в колонию-поселение

В Челябинской области суд отправил виновника аварии с машиной скорой помощи, в которой один человек погиб и двое пострадали, отделался заключением в колонии-поселении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кизильский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Магнитогорска. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«В суде установлено, что 3 мая прошлого года на 54-м километре автодороги «Магнитогорск-Кизильское-Сибай Башкортостан» водитель цистерны для перевозки нефтепродуктов марки КАМАЗ), лишенный в феврале 2017 года права управления транспортными средствами, не имея водительского удостоверения, управляя с превышением разрешенной скорости по условиям перевозки опасных грузов, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение со специальным автомобилем скорой медицинской помощи», – рассказали в надзорном ведомстве.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля скорой помощи скончался на месте ДТП, ехавшие в машине медики получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортным средством сроком на 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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