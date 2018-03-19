Челябинским чиновникам не удалось отвертеться от компенсации за травму дошкольника

Мэрия Челябинска не смогла оспорить решение о выплате компенсации за травму воспитанника детского сада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, руководитель надзорного ведомства Металлургического района областного центра в интересах несовершеннолетнего ребенка обратился в суд с иском к дошкольному образовательному учреждению и комитету по делам образования Челябинска о взыскании компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью ребенка.

«В ходе проверки установлено, что во время прогулки на детской площадке воспитанник получил травму руки, – рассказали в прокуратуре. – Обстоятельства происшествия зафиксированы в акте о несчастном случае, которым установлена вина воспитателя, выразившаяся в ненадлежащем осуществлении присмотра за детьми». В суде чиновники и педагоги пытались в качестве оправдания привести то обстоятельство, что воспитатель в момент травмирования дошкольника была занята с другими детьми. Однако в надзорном ведомстве возразили, что образовательное учреждение, под присмотром которого находится ребенок, обязано принимать достаточные меры для охраны здоровья детей. Педагог и заведующая детским садом по результатам расследования привлечены к дисциплинарной ответственности.

Суд согласился с доводами прокурора, с детского сада в пользу пострадавшего ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Однако администрация Челябинска, не согласившись с решением суда, обжаловала его в апелляционном порядке.

Законность и обоснованность требований прокурора подтверждены Челябинским областным судом, решение вступило в законную силу.

Исполнение решения поставлено на контроль прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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