В Магнитогорске таксист подставился под иномарку

В Челябинской области иномарка впечаталась в такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 19 марта, в Магнитогорске на пересечении улиц Ручьева и Ворошилова. Горожане сообщили о ДТП в социальных сетях.

По словам очевидцев, водитель такси марки «Лада Веста» не пропустил легковой автомобиль «Хендай Акцент». В результате столкновения обе машины встали практически на перекрестке, заметно затруднив движение.

В итоге у «корейца» серьезно пострадала передняя часть. Такси, принявшее удар в передний правый угол, едва не потеряло колесо. Из людей никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.03.18

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