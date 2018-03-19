В Магнитогорске иномарка влетела в остановку: есть пострадавшие

В южноуральском муниципалитете водитель без прав врезался в остановку, отправив пешехода в больницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД УМВД по Магнитогорску, авария произошла в минувшие выходные на улице Профсоюзная.

Водитель автомобиля марки «Киа Рио» в условиях снегопада не сумел правильно выбрать скорость движения. В итоге он не справился с управлением, машину занесло, и она врезалась в остановку общественного транспорта.

По пути движения автомобиль сбил 34-летнюю женщину. Горожанку госпитализировали в местную больницу.

В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина сел за руль, не имея водительских удостоверения. В отношении него составлены административные протоколы по фактам управления транспортным средством без прав, повреждения дорожного сооружения и отсутствия обязательного страхования автогражданской ответственности. Магнитогорцу грозит, в общей сложности, более 25 тысяч рублей штрафа. По факту травмирования пешехода ведется доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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