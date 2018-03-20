Заболеваемость ОРВИ выросла на Южном Урале на треть

Полная рабочая неделя привела к скачку заболеваемости ОРВИ среди южноуральцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе оценивается как неэпидемическая.

За 11 неделю года (с 12 по 18 марта) зарегистрировано 32 тысячи 58 случаев ОРВИ, показатель составил 97 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей (праздничной) недели на 32%. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, максимальный – среди взрослых (на 42%). Уровень заболеваемости превысил пороговый на 9%.

Значительный прирост заболеваемости связан с увеличением обращаемости за медицинской помощью после праздничных дней, считают в ведомстве.

Рост заболеваемости отмечен в 37 муниципальных образованиях области.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А H1N1/pdm2009, А H3N2 и В, парагриппа, респираторно-синцитиальной и аденовирусной инфекции.

Сохраняется проведение карантинных мероприятий и задействованы комплексные планы по борьбе с гриппом в Саткинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Верхнеуфалейском, Октябрьском, Миасском, Златоустовском, Копейском, Коркинском, Сосновском, Еткульском, Увельском муниципальных образованиях.

В целях предупреждения заноса и распространения ОРВИ и гриппа в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения, расположенных на территории Челябинской области, с 6 марта постановлением главного государственного санитарного врача региона введены ограничительные мероприятия.

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ по состоянию на 19 марта приостановлен учебный процесс в 18 школах и 13 классах в 10 школах области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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