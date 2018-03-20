Челябинская полиция задержала «помощника» в поисках работы

В Челябинске полицейские вышли на фальшивое бюро занятости.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска полицейского главка задержали в областном центре 28-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.

Полицейскими установлено, что мужчина создал Интернет – сайт, через который предлагал услуги по трудоустройству в различных регионах России по принципу «вахтового метода». Клиентам предлагалось выбрать регион, после чего заполнить анкету и при личной встрече произвести оплату за оказанные услуги.

Однако после прибытия на место «работы» граждане узнавали, что предприятий, куда они якобы трудоустроены, не существует.

В настоящее время установлена причастность челябинца к 2 эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной части статьи – пять лет лишения свободы. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

«В случае, если вы пострадали от действий данного лица, необходимо сообщить об этом в региональное управление уголовного розыска по телефону (351)267-74-16 или 02, либо обратиться в ближайший отдел полиции», – обращаются к гражданам правоохранители.

Челябинск, Виктор Елисеев

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