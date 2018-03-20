Весна пришла: световой день стал длиннее ночи

В Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня в 16 часов 15 минут по всемирному времени (19:15 мск) Солнце перейдет из Южного полушария в Северное. С этого момента начинает отсчет астрономическая весна.

Сутки, когда происходит этот переход, традиционно считаются днем весеннего равноденствия, хотя на самом деле в текущем году день был практически равен ночи 19 марта – долгота дня составила 12 часов 32 секунды.

А сегодня световой день на широте Москвы продлится 12 часов 8 минут 5 секунд. Завтра – 12 часов 11 минут 57 секунд. До конца марта световая часть будет ежедневно увеличиваться примерно на 4 минуты.

В эти дни Солнце находится в знаке Рыб и восходит почти точно на востоке, а заходит почти точно на западе. Точки пересечения небесного экватора с эклиптикой называются точками равноденствий. Из-за эллиптичности орбиты Земля переходит от точки осеннего равноденствия до весеннего осуществляется скорее, чем от весеннего до осеннего. Взаимное расположение экватора и эклиптики медленно изменяется. За год положение экватора меняется так, что Солнце приходит в точку равноденствия на 20 минут 24 секунды раньше, чем Земля завершает полный оборот по орбите. От этого меняется положение равноденственных точек на небесной сфере. От точки весеннего равноденствия астрономы ведут отсчет прямых восхождений по небесному экватору, долгот по эклиптике.

В древности равноденствие считалось большим праздником. В народе примечали: если в этот день будет ясная погода, следует ожидать теплого лета.

Москва, Ольга Арсентьева

Москва. Другие новости 20.03.18

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