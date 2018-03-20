Бухгалтер коммунального МУПа полтора года присваивала платежи южноуральцев

В Челябинской области бухгалтера муниципального предприятия осудили за присвоение денежных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Октябрьский районный суд признал 48-летнюю местную жительницу виновной в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения.

«В суде установлено, что обвиняемая, последовательно занимающая должности главного бухгалтера, бухгалтера-кассира, кассира-контролера МУП «Подовинное ЖКХ», в период с января 2016 по март 2017 года совершила присвоение вверенных ей денежных средств муниципального предприятия, – рассказали в надзорном ведомстве. – Принимая оплату от населения за коммунальные услуги, осуществляя приходные кассовые операции, после приема платежей женщина не вносила в полном объеме платежи по квитанциям – бланкам строгой отчетности в кассу МУП «Подовинное ЖКХ» и не отражала их в приходных кассовых ордерах».

За время работы жительница Октябрьского района присвоила около 195 тыся рублей, потратив их по своему усмотрению.

Суд приговорил виновную к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил требование прокурора о взыскании в пользу администрации Подовинного сельского поселения причиненного материального ущерба. С учетом возмещения ущерба в ходе судебного разбирательства в размере 50 тысяч рублей, суд взыскал с осужденной около 145 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.03.18

Весна пришла: световой день стал длиннее ночи. / 28 марта на Южном Урале взвоют сирены. / Чиновников Сатки накажут за смерть мальчика, придавленного глыбой льда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»