Южноуралец, набросившийся на полицейских с ножом, отправится в колонию

В Челябинской области осудили дебошира, напавшего на сотрудников полиции с ножом.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 29-летний житель Увельского района признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих служебных обязанностей.

Инцидент произошел ночью 22 июня прошлого года в одном из частных домов села Хомутинино. К помощи стражей порядка обратилась жена южноуральца: изрядно принявший на грудь супруг выгнал женщину с ребенком на улицу и отказался пускать в дом. Чтобы утихомирить разбушевавшегося главу семейства, к месту скандала прибыли два стража порядка.

Мужчина принял полицейских весьма агрессивно: одному из них он нанес касательный удар ножом в руку, а затем бросил нож в другого сотрудника полиции.

Суд приговорил южноуральца к шести годам колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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