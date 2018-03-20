Туманное «светлое будущее»: чиновники не могут внятно объяснить, что даст Челябинску саммит ШОС-БРИКС

В правительстве Челябинской области не смогли толком объяснить, что будет с объектами, построенными к саммиту ШОС и БРИКС после 2020 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров и начальник управления пресс-службы и информации регионального правительства Дмитрий Федечкин впервые после подписания президентом России Владимиром Путиным указа о проведении в Челябинске саммита стран – участниц ШОС и БРИКС провели пресс-конференцию, посвященную подготовке к этому событию.

Выступления чиновников были выдержаны в позитивных тонах. Настроение представителей регионального кабинета министров оказалось настолько возвышенно и оптимистично, что Дмитрий Федечкин даже назвал предстоящий саммит «светлым будущим». Чиновники уверены, что столь масштабное мероприятие должно послужить толчком для развития Челябинска и региона в целом.

То, что проведение саммита состоится именно в Челябинске, – несомненная заслуга губернатора Бориса Дубровского, настаивал Руслан Гаттаров. По его словам, глава Южного Урала бросил весь свой аппаратный вес, всю свою политическую волю на то, чтобы лидеры ШОС и БРИКС приехали в Челябинск. «Он мог бы заниматься текучкой, но сделал по-другому. Он собрал все свои ресурсы и добился для Челябинска этого события», – заявил вице-губернатор. Утверждение, если задуматься, не делающее чести главе региона: выходит, что два с половиной года Борис Дубровский занимался не решением насущным проблем руководимой им области, а прилагал все усилия, чтобы завлечь в Челябинск саммит?

И даже приведенный г-ном Гаттаровым пример Барселоны, расцветшей благодаря проведению в столице Каталонии Олимпийских игр 1992 года, вряд ли сделает этот пассаж менее двусмысленным. Во-первых, Каталония и до Олимпиады была едва ли не самым развитым в экономическом плане регионом Испании. Чего не скажешь о Челябинской области с ее концентрацией на металлургии, иногда разбавляемой достаточно примитивной разработкой месторождений полезных ископаемых и сельским хозяйством. Во-вторых, у Барселоны был Антонио Гауди, создавший в городе целый квартал. Что касается Челябинска, то пока ему предложили разве что здание конгресс-холла в качестве доминанты центра города. Как справедливо изволил заметить вице-губернатор, «это, конечно, не Норман Фостер». К тому же проект, следует отметить, уже подправили: вместо плавной волны фасада в изначальном варианте теперь предлагается банальный ступенчатый вариант.

Наконец, на всякую Барселону могут найтись свои Афины: эксперты называют затраты на подготовку к Олимпиаде-2004 одной из причин затяжного экономического кризиса, из которого Греция не может выбраться до сих пор, и напоминают о пустующих, фактически брошенных стадионах.

Однако в Челябинске пройдет все-таки не Олимпиада, а, по словам вице-губернатора, «большое политическое событие». Которое должно оставить городу огромное наследство. Помимо конгресс-холла, где разместятся большой концертный зал, выставочная площадка, а также коммерческие помещения (рестораны, торговые площади), Руслан Гаттаров и Дмитрий Федечкин назвали малый конгресс-холл, набережную и полдюжины новых гостиниц. Отели появятся на улицах Курчатова, Лесопарковая, Молдавская, Свободы, на пересечении Краснознаменной и Братьев Кашириных. Также гостей саммита планируется расселить в гостинично-спортивном комплексе, строительство которого запланировано за территорией гимназии №1 (речь о многострадальном недострое, который собственник никак не может продать), и в новом общежитии ЮУрГУ – о финансировании этого проекта власти региона договариваются с Минобрнауки. При этом, по словам г-на Гаттарова, за каждым из этих проектов стоят реальные инвесторы, со всеми ними лично встречался губернатор, в том числе, чтобы убедиться в наличии финансовых ресурсов.

С осторожностью вице-губернатор говорил только о гостинице, которая могла бы расположиться за зданием Международного торгового центра на проспекте Ленина. Строительство ее начали структуры, аффилированные с первым вице-спикером Челябинской городской Думы Сергеем Овчинниковым. Однако денег на ее возведение у депутата не хватило, и объект был законсервирован. Нет денег на это и сейчас.

Странно, что этого же Руслан Гаттаров не сказал о здании гостинично-спортивного комплекса (за гимназией №1). Дело в том, что в качестве инвестора этого проекта власти области называют ООО «Стройсвязьурал-1», принадлежащий семье известного бизнесмена Артура Никитина. Однако в конце февраля нынешнего года компания объявила о продаже площадей будущего гостинично-спортивного комплекса. Это может говорить лишь о том, что своих денег на строительство у г-на Никитина нет. При этом перспективы появления стороннего инвестора эксперты рынка недвижимости оценивали весьма невысоко: слишком уж неудобный формат, совмещающий две абсолютно разных отрасли. Почему же вице-губернатор уверен в реализации этого проекта? У Артура Никитина появились на это деньги, или чиновник просто не в курсе возникших у бизнесмена сложностей?

Впрочем, главный вопрос – что будет делать Челябинск со всем этим «наследством»? Пока более или менее ясно с набережной да общежитием ЮУрГУ (по иронии, вопрос с финансированием именно этого объекта пока не решен). Кроме того, часть площадей большого конгресс-холла отойдут правительству. Все остальное не известно.

Так, коммерческие площади конгресс-холла, уверен Руслан Гаттаров, должны продолжить осваивать челябинские бизнесмены. Но как они это будут делать, чиновник объяснить не смог. Более того, демонстративно отстранился от обсуждения перспективы: мол, это уже их бизнес-стратегии, зачем правительству в это вмешиваться? Нет никакой ясности и с будущим гостиниц. Вице-губернатор лишь заверил собравшихся журналистов, что по опыту знает: бизнес ни за какие проекты браться не будет, если не уверен в их прибыльности. Правда, чиновник допустил, что часть гостиниц останутся гостиницами, часть – станут «жилыми домами – апартаментами». Видимо, вице-губернатор даже не в курсе, что апартаменты не являются жильем.

Выходит, из всего «наследства» челябинцам удастся приспособить под свои нужды разве что общежитие ЮУрГУ да набережную реки Миасс. Как говорится, и то хлеб. Правда, уносясь в своих фантазиях в «светлое будущее», горожанам не стоит забывать и о том, что вице-губернатор Руслан Гаттаров в декабре 2015 года не менее уверенно и вдохновенно обещал, что через 2 года в город придет крупный перевозчик с 400 автобусами, которого и бросят на транспортное обслуживание челябинцев. С момента обещания прошло 2 года 3 месяца – общественный транспорт душит на ладан, число маршрутов сокращается, правда, новые автобусы в прошлом году в городе все же появились – аж 10 штук.

Но есть и еще один аспект, на который упирают правительственные чиновники, расписывая перспективы грядущего саммита. Областные власти клятвенно заверяют: к 2020 году в городе станет намного свободнее дышать. И правда, правительство региона рассчитывает снизить количество вредных выбросов в атмосфере Челябинска на треть. Но каким образом этого удастся достичь, Руслан Гаттаров сказать не смог.

Челябинск, Виктор Елисеев

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