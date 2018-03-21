Полиция задержала бутлегеров, орудовавших в Челябинске и Копейске

Двое южноуральцев снабжали поддельным алкоголем магазины Челябинска и Копейска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейский главк региона возбудил уголовное дело по факту использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок.

В рамках уголовного дела полицейскими и следователями ГУ МВД области на складах и в магазинах, расположенных в Челябинске и Копейске, проведены обыски. В результате стражами порядка обнаружена линия розлива с готовой продукцией, изъято более 10 тысяч бутылок, около 7,5 тысяч литров спирта, 11 тысяч единиц тары, а также пробки и этикетки спиртосодержащих напитков известных производителей.

Полицейскими установлено 2 подозреваемых лица, которым в настоящее время избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление организаторов и участников, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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