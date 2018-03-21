Пенсионер прятал у себя дома целый арсенал

В Карабаше силовики изъяли у пенсионера незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе проведенных мероприятий оперативники регионального полицейского главка и межмуниципального отдела МВД «Кыштымский» во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и при силовой поддержке ОМОН изъяли у 61-летнего жителя одной из деревень под Карабашом два ружья, более тысячи патронов различного калибра и свыше десяти гранат. Оружие и боеприпасы оказались боевыми.

Причастный к незаконному обороту оружия мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Санкция за совершение данного преступления – лишение свободы на срок до пяти лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении. Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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