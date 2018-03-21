В Златоусте взорвалась маршрутка

В южноуральском городе маршрутка вспыхнула на ходу.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в 6:16 на улице Чернышевского, рядом с Центром по оказанию помощи лицам без определенного места жительства.
По словам очевидцев, маршрутная «Газель» загорелась во время движения, после чего прозвучал хлопок, похожий на взрыв. Вызвав пожарных, водитель самостоятельно пытался с огнем, пишет «Златоустовский рабочий». В тушении пожара приняли участие два пожарных расчета.
Пассажиров в момент возгорания в салоне маршрутки не было.
Челябинск, Виктор Елисеев
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