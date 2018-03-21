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Среда, 21 марта 2018, 10:25 мск

Челябинск

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Жительница Чебаркуля продала иномарку покойного сожителя подруге за символическую цену

Приставы арестовали автомобиль покойного южноуральца, проданный его сожительницей подруге за подозрительно маленькую сумму.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФССП по Челябинской области, в Чебаркуле судебные приставы арестовали и изъяли у местной жительницы автомобиль Ford Focus и передали его на ответственное хранение сыну его бывшего владельца, ныне покойного. «Арест произведен в качестве обеспечительной меры по решению суда, куда за восстановлением справедливости обратился сын умершего», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе исполнительного производства было установлено, что собственницей автомобиля в настоящее время является женщина, которая приобрела этот автомобиль у своей знакомой, сожительницы ныне уже покойного человека. Для этого предприимчивая супруга еще при живом, но уже мало дееспособном муже, подделала, как утверждает его сын, подпись автовладельца и продала машину самой себе. А затем передала ее подруге за 100 тысяч рублей, хотя автомобиль 2011 года выпуска мало эксплуатировался и находится в отличном состоянии.

После смерти отца сын вступил в наследство и понял, что автомобиля нет. Стал разбираться с мачехой, которая пыталась убедить его в легитимности продажи иномарки. Но мужчина не поверил ей на слово, поскольку, как он утверждает, отец еще при жизни неоднократно говорил ему, что машину продавать не намерен, и она перейдет сыну по наследству. Мужчина обратился в суд с требованием признать сделку недействительной, усомнившись и в словах гражданской жены отца, и в подлинности его подписи в договоре купли-продажи иномарки.

Для сохранности машины до конца судебного процесса взыскателем был подан иск о назначении обеспечительной меры в виде ареста автомобиля, который был удовлетворен, а затем исполнительный документ направлен в отдел судебных приставов для принудительного исполнения.

Неоднократно приставы направляли уведомления и требования по адресу нынешней хозяйки авто, но женщина решила играть в молчанку, не желая предоставлять автомобиль. Его сначала искали по всем близлежащим к дому должницы парковкам. Затем круг расширили, к тому же стало понятно из анализа записи видеокамер, что машина не покидала пределы города.

Ford был найден мирно стоящим на автостоянке возле воинской части – там трудоустроена должница. Более часа ее ждали судебные приставы, но хозяйка так и не появилась, хотя прекрасно видела, что происходит. Более того, она заявила об угоне в полицию, но там ее успокоили, сообщив, что работают судебные приставы, которые предупредили правоохранителей о своих действиях заранее. Поскольку владелица уклонилась от присутствия на исполнительных действиях, было принято решение арестованную машину передать на ответственное хранение взыскателю. На новое место стоянки Ford отправился на эвакуаторе.

В этот же вечер в отдел явилась и сама хозяйка с требованием объяснений. Сначала она заявляла, что не знала об иске сына бывшего владельца автомобиля и исполнительном производстве, но затем вскользь призналась, что получила все уведомления, но боялась расстаться с машиной.

Судебные приставы проводили ее к месту хранения автомобиля, откуда она забрала личные вещи. Женщина подписала необходимые процессуальные документы, но ключи с документами так и не отдала. Тем не менее, исполнительное производство об аресте машины в качестве обеспечительной меры окончено фактическим исполнением. В дальнейшем, если суд признает сделку недействительной, а сейчас взыскатель ждет результаты почерковедческой экспертизы, автомобиль будет передан его новому владельцу – наследнику.

Челябинск, Виктор Елисеев

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