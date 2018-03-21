Эксперты: Челябинская область обречена на вымирание

Эксперты признали, что Южный Урал практически обречен на вымирание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», численность населения на уровне 2018 года в чтение ближайших 12 лет можно сохранять лишь при реализации целевого сценария Стратегии социально-экономического развития Челябинской области. Об этом сообщила первый заместитель министра экономического развития региона Наталья Лугачева.

Напомним, целевой (оптимистичный) сценарий Стратегии предполагает объем инвестиций в экономику области до 2035 года в размере 5 триллионов рублей (при инерционном сценарии – 2,1 триллиона рублей), ежегодный рост валового регионального продукта на 5,8%, рост среднедушевого дохода к 2035 году до 44 тысяч рублей в ценах 2015 года (примерно вдвое) и создание благоприятной для жизни среды (качественные образование и медицина, решение экологических проблем). Однако область будет развиваться по инерционному сценарию, предусматривающему гораздо более скромные показатели.

Таким образом, чиновники и разработчики основного стратегического документа региона на ближайшие 17 лет фактически признали, что Южный Урал обречен на вымирание.

О бегстве из Челябинской области молодежи говорится давно. Это признают и привлеченные к участию в разработке Стратегии-2035 эксперты. «Можно сказать, что на Южном Урале одна из самых сильных систем школьного образования, – отметил бывший вице-губернатор Челябинской области Алексей Овакимян. – Но что происходит потом? Отличники сразу уезжают в Москву учиться, четверочники – учатся обычно в наших вузах, а потом все равно уезжают в Москву. Остаются троечники».

Признают это и на местах. Так, член комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике, генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев заявил, что из Озерска уезжает 80% выпускников школ.

Каким образом изменить сложившуюся ситуацию? Ответ, казалось бы, простой: дать южноуральцам возможность получить дома хорошее образование и предоставить им потом высокооплачиваемую работу. Однако как это сделать – неизвестно. «Нужно что-то думать!» – эмоционально произнес топ-менеджер «Маяка».

Какие-то предложения есть у разработчиков Стратегии-2035. Необходимо увеличивать производительность труда, настаивает Алексей Овакимян. Расти есть куда: в Челябинской области она составляет 710 тысяч рублей на среднестатистического сотрудника в год, а в Германии – 70 тысяч евро. Но рост производительности труда приведет к катастрофическому сокращению персонала. Что делать с высвободившимися работниками, куда девать?

«Мы нашли только туризм и сферу услуг», – признается Алексей Овакимян. Не очень радужная перспектива. Хотя есть, конечно, в Стратегии-2035 и указания на необходимость развития в регионе аддитивных технологий, центров компетенций и аутсорсинга. Однако выглядят они, скорее, как благие пожелания.

Но есть и другая проблема. «В нашей отрасли тоже уезжают, но не выпускники школ или вузов, а специалисты, как правило, в возрасте 28-35 лет, – рассказала заместитель министра информационных технологий и связи Челябинской области Екатерина Давыдова. – Они уезжают туда, где чистый воздух. В регионе действуют льготы для IT-компаний, но не могу сказать, что за время их действия таких компаний прибавилось».

Создание благоприятной среды обитания, действительно, могло бы удержать южноуральцев от бегства, признают эксперты. Но реальных возможностей для этого не видят. «Создание привлекательной среды для жизни – это очень много денег, – признался Алексей Овакимян. – И мы пока сами до конца не понимаем, где их взять».

Челябинск, Виктор Елисеев

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