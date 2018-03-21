Миасс собираются лишить троллейбусов, а Челябинск осчастливить скоростным трамваем

В правительстве Челябинской области не видят целесообразности в сохранении троллейбусного сообщения в Миассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на заявленный президентом России Владимиром Путиным вектор на развитие электрического транспорта, эту идею не всегда можно реализовать. Об этом заявил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов.

Сегодня электротранспорт действует в четырех муниципалитетах Южного Урала: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. Однако, возможно, уже в ближайшее время список сократится до трех городов. «В Миассе сейчас работают троллейбусы, – рассказал чиновник. – Но развитие электротранспорта здесь очень дорого. Сейчас необходимо модернизировать все подстанции, подвижной состав». По мнению замминистра, вряд ли у властей Миасса найдутся на это деньги. «Необходимо уходить от троллейбусов в сторону газомоторных автобусов, – считает Александр Филиппов. – Возможно и развитие электротранспорта. Но это будет уже не городской электротранспорт, не троллейбусы, а работающие на электрической тяге автобусы».

Что он имел в виду под словами «не городской электротранспорт», чиновник уточнять не стал. Не исключено, что в миндортрансе, вообще, не видят смысла в сохранении муниципального перевозчика в Миассе.

Что касается развития электротранспорта в других городах Южного Урала, г-н Филиппов рассказал о нем очень коротко. По словам чиновника, в регионе уже началось обновление электротранспорта. Видимо, он имел в виду закупку трамваев властями Магнитогорска. Потому что других подвижек в этой сфере в Челябинской области нет.

Зато есть планы. Например, в Челябинске собираются начать модернизацию электротранспорта с акцентом на энергосбережение. Замминистра рассказал, что после модернизации машины будут экономить 30% – 35% электроэнергии. Правда, никаких сроков начала этого процесса чиновник не назвал.

Кроме того, по словам Филиппова, транспортники намерены запустить скоростной трамвай из Челябинска в Копейск, а также из Челябинска в Новый Кременкуль – самые пассажироемкие, по словам замминистра, направления сегодня и в ближайшей перспективе. Правда, сроки опять-таки не известны.

Высказался чиновник и по поводу строительства в Челябинске метро. По мнению представителя миндортранса, это не такой уж однозначный вопрос. «В Екатеринбурге запустили метрополитен, так он уже принес убытков на 500 миллионов рублей», – рассказал г-н Филиппов.

В Челябинске же запускать ветку метро, которую начали строить, и вовсе нет никакого смысла, уверен чиновник. «Нужно тогда хотя бы еще одну ветку построить, чтобы она пересекала первую, соединяющую северо-запад с Тракторозаводским районом. Например, из Металлургического района на АМЗ. Тогда у людей будет хотя бы возможность пересесть с одной ветки на другую».

Челябинск, Виктор Елисеев

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