Число эпизодов в деле главы южноуральского села доросло до полутора десятков

В деле главы сельского поселения всплывают все новые эпизоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в ходе расследования уголовного дела в отношении главы Алишевского сельского поселения Сосновского района, обвиняемого в совершении коррупционных и должностных преступлений, дополнительно выявлено 11 преступных эпизодов.

Напомним, чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки. По данным следствия, в 2013 году южноуралец, превышая должностные полномочия, зная об отсутствии у местного жителя прав пользования земельным участком, выдал ему фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у него прав пользования земельным участком площадью 750 квадратных метров в поселке Трубный Сосновского района. В дальнейшем мужчина, не имевший прав на получение земельного участка, зарегистрировал права собственности на него. Также, обвиняемый глава села в 2008 году получил взятки в сумме более 1 миллиона рублей за незаконное выделение местным жителям трех земельных участков, которые затем были проданы третьим лицам.

В ходе расследования уголовного дела установлена причастность чиновника к совершению еще 11 преступных эпизодов, связанных с выдачей фиктивных справок о наличии прав пользования земельными участками, расположенными на территории Алишевского сельского поселения, и последующим их отчуждением из муниципальной собственности.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области. По ходатайству следователя южноуралец заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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