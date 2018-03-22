В Челябинской области один за другим пропали два пятиклассника

Южноуральская полиция объявила поиски двух пятиклассников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», школьники пропали в среду, 21 марта.

Один из пропавших отправился из дома в школу №2. Из учебного заведения одиннадцатилетний коркинец не вернулся. Второй мальчик отправился днем на прогулку, но домой также не вернулся.

Оба мальчик учатся в одной школе и дружат между собой, пишет «Горняцкая правда». Поэтому в полиции предполагают, что школьники находятся вместе. В настоящее время организован поиск пропавших.

Челябинск, Виктор Елисеев

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