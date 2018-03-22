Убийство двух косуль обойдется южноуральцу в 200 тысяч рублей

Житель Челябинской области заплатит 200 тысяч рублей за браконьерство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №1 Верхнеуральского района признал 25-летнего южноуральца виновным в незаконной охоте с применением механического транспортного средства, с причинением крупного ущерба.

В суде установлено, что житель Верхнеуральского района в январе 2018 года возле хутора Каширинский в нарушение сроков охоты, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выехал на снегоходе «Тайга» в лес, где из гладкоствольного ружья убил две особи косули сибирской.

Суд приговорил виновного к наказанию в 40 тысяч рублей. Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, с осужденного в пользу министерства экологии Челябинской области взыскано 160 тысяч рублей.

Также суд постановил обратить взыскание на арестованное имущество – снегоход, принадлежащий южноуральцу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.03.18

В Челябинской области один за другим пропали два пятиклассника. / В «Челябинские тепловые сети» нагрянули силовики. / 22 марта ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»