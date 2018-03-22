Челябинец, въехавший на МАЗе в автобус со школьниками, предстанет перед судом

Житель Челябинска предстанет перед судом за наезд на автобус со футбольной командой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение в отношении жителя города, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, днем 12 сентября 2017 года у дома №70 по Троицкому тракту в Советском районе Челябинска водитель, управлявший автопоездом в составе седельного тягача МАЗ и прицепа СЗАП 8305, столкнулся с автобусом «Форд Транзит», в салоне которого находилось 18 пассажиров, в том числе 17 детей (детская футбольная команда «Уралочка»), следовавших из Златоуста в Челябинск на соревнования. После столкновения автобус врезался в стоявший перед ним автомобиль «Мицубиси».

В результате школьники 12-ти и 14-ти лет получили телесные повреждения, квалифицированные как причинившие тяжкий и средней тяжести вред здоровью.

Свою вину по предъявленному обвинению водитель признал, принимал меры к возмещению ущерба потерпевшему.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.03.18

Убийство двух косуль обойдется южноуральцу в 200 тысяч рублей. / В Челябинской области один за другим пропали два пятиклассника. / В «Челябинские тепловые сети» нагрянули силовики. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»